LPI-NDH: Ein Unfallträchtiges Wochenende im Landkreis Nordhausen

Bis Sonntagmorgen ereigneten sich im Landkreis Nordhausen mehr als ein Dutzend Verkehrsunfälle. Die meisten in Folge von Straßenglätte.

Den Auftakt machte am frühen Freitagmorgen ein umgekippter Lkw auf der Landstraße zwischen Großlohra und dem Abzweig nach Kleinberndten. Die Landespolizeiinspektion Nordhausen berichtete dazu bereits. Bis der Lkw geborgen werden konnte, war die Polizei mehr als fünf Stunden im Einsatz. Die Landstraße musste zeitweise gesperrt werden. Die Verkehrsbehinderungen gestalteten sich moderat. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Die Ladung des Kühllasters musste nicht zu Havariegut erklärt werden.

Auf der Kreisstraße zwischen Haferungen und der B243 endete die Fahrt eines Pkw ebenfalls im Straßengraben. Der 30 Jahre alte Fahrzeugführer gab sein Fahrzeug kurzerhand auf und ließ sich von einem Angehörigen zu seiner Arbeitsstelle bringen. Zum Glück nicht, ohne die Polizei vorher über den Unfall informiert zu haben. Fremdschaden entstand durch den Unfall nicht.

In Rehungen wurde am Samstagmittag eine 43 Jahre alte Frau bei einem Unfall leicht verletzt. Ein 28 Jahre alter Mann bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende Frau beabsichtigte abzubiegen. Er fuhr auf deren Fahrzeug auf. Der Sachschaden an den Fahrzeugen war mit je 500 Euro eher gering. Die Frau musste nach kurzer ambulanter Behandlung nicht stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Eine Häufung von Parkplatzkollisionen war deutlich erkennbar. In einigen Fällen verließen die Unfallverursacher pflichtwidrig die Unfallstellen. Wer sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, auch wenn er glaubt, dass der beim Unfall entstandene Schaden nur gering ist, begeht unter Umständen eine Straftat. Dieses Risiko nehmen offenbar in jüngster Zeit immer mehr Verkehrsteilnehmer in Kauf. Wenn Sie eine Verkehrsunfallflucht beobachten, melden sie dies der Polizei. Der Unfallgeschädigte wird es ihnen mit Sicherheit danken.

