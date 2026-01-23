Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Körperverletzung in der City

Celle (ots)

Gestern Mittag (22.01.2026) ist es in der Celler Innenstadt zu einer Körperverletzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren ein 50-Jähriger und ein zirka 30 Jahre alter Mann gegen 13 Uhr in der Neuen Straße in Streit geraten. Der 50-Jährige schubste den Jüngeren dabei aus einem Hauseingang und forderte ihn auf, sich zu entfernen. Der Jüngere fiel hin, der Angreifer schlug sein Opfer mit einem hölzernen Fischschläger und hielt ihm diesen auch an den Hals. Einige Zeuginnen wurden auf das Geschehen aufmerksam, riefen die Polizei und forderten den Mann auf, aufzuhören. Das Opfer entfernte sich in Richtung Stechbahn. Die hinzugerufene Polizei nahm die Personalien des Angreifers auf, das Opfer konnte im Rahmen der Suche nicht angetroffen werden. Zeugen des Vorfalls sowie das Opfer werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen. Die Polizei ermittelt gegen den 50-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

