Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Körperverletzung

Celle (ots)

Am Mittwochabend (21.01.2026) ist es in der Schulzestraße in Celle zu einer Körperverletzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 22-Jähriger gegen 17:45 Uhr in Begleitung eines Freundes in der Schulzestraße in Celle unterwegs. Hier kam ihnen ein unbekannter Mann entgegen und sprach den jungen Mann an. Der Unbekannte nahm den 22-Jährigen in den Schwitzkasten, würgte ihn dabei und stürzte mit ihm auf einer Rasenfläche zu Boden. Der unbekannte Angreifer schlug dem jungen Mann mehrfach ins Gesicht und trat auch nach ihm. Der Freund des Opfers forderte den Mann auf, aufzuhören. Ein Anwohner wurde auf das Geschehen aufmerksam und informierte die Polizei. Der Angreifer entfernte sich. Als die Beamten kurz darauf vor Ort eintrafen, waren alle Beteiligten nicht mehr da. Das Opfer wurde gegen 19 Uhr in einem Krankenhaus angetroffen und dort von den Beamten befragt. Nähere Angaben zum Sachverhalt und zu dem Angreifer liegen derzeit nicht vor. Der 22-Jährige wurde nach der Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen. Er wurde nach bisherigem Stand bei dem Angriff leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, die Ermittlungen zum genaueren Tathergang dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell