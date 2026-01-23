PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Körperverletzung

Celle (ots)

Am Mittwochabend (21.01.2026) ist es in der Schulzestraße in Celle zu einer Körperverletzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 22-Jähriger gegen 17:45 Uhr in Begleitung eines Freundes in der Schulzestraße in Celle unterwegs. Hier kam ihnen ein unbekannter Mann entgegen und sprach den jungen Mann an. Der Unbekannte nahm den 22-Jährigen in den Schwitzkasten, würgte ihn dabei und stürzte mit ihm auf einer Rasenfläche zu Boden. Der unbekannte Angreifer schlug dem jungen Mann mehrfach ins Gesicht und trat auch nach ihm. Der Freund des Opfers forderte den Mann auf, aufzuhören. Ein Anwohner wurde auf das Geschehen aufmerksam und informierte die Polizei. Der Angreifer entfernte sich. Als die Beamten kurz darauf vor Ort eintrafen, waren alle Beteiligten nicht mehr da. Das Opfer wurde gegen 19 Uhr in einem Krankenhaus angetroffen und dort von den Beamten befragt. Nähere Angaben zum Sachverhalt und zu dem Angreifer liegen derzeit nicht vor. Der 22-Jährige wurde nach der Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen. Er wurde nach bisherigem Stand bei dem Angriff leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, die Ermittlungen zum genaueren Tathergang dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 13:22

    POL-CE: PKW nach Diebstahl schnell wieder da

    Celle (ots) - Eine 76-Jährige hatte heute Morgen gegen 07:20 Uhr im Garßener Weg in Celle ihren PKW gestartet. Sie ließ den blauen Skoda mit laufendem Motor am Straßenrand stehen und ging noch einmal kurz zurück in ihr Haus. Als die Seniorin wieder herauskam, sah sie noch, wie ihr Auto nach links in die Mummenhofstraße abbog. Daraufhin informierte sie die Polizei. Im Rahmen der Fahndung fanden die Beamten das Auto ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 11:51

    POL-CE: Mögliche Bedrohung in Winsen (Aller)

    Winsen (Aller) (ots) - Die Polizei in Wietze ermittelt nach einem Vorfall, der sich am Montagabend (19.01.2026) in Winsen (Aller) ereignet hat. Ein 10 Jahre alter Junge war dort gegen 18 Uhr mit seinem Fahrrad im Küsterdamm unterwegs. Hier begegnete ihm ein bislang unbekannter Mann und rief ihm etwas Unverständliches, vermutlich in einer fremden Sprache zu. Dabei hielt der Unbekannte vermutlich ein kleines Messer in der ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 09:38

    POL-CE: Kellerbrand

    Celle (ots) - Gestern Nachmittag (21.01.2026)ist es im Celler Stadtteil Heese zu einem Kellerbrand gekommen. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 16:30 Uhr in dem Keller des Wohnhauses in der Salzastraße unter anderem eine Waschmaschine in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Keller bereits stark verraucht. Die Feuerwehr löschte den Brand, lüftete und entrauchte das Gebäude. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren