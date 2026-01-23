Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sportboot auf Anhänger entwendet

Celle (ots)

Unbekannte Täter haben in Bergen ein Sportbootanhänger samt Boot gestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen dem 09.01.2026 und dem 22.01.2026, während der Eigentümer im Urlaub war. Das Sportboot befand sich auf einem Sportbootanhänger auf einem Grundstück in der Wiesenstraße in Bergen. Nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub stellte der Eigentümer fest, dass sowohl der Anhänger als auch das Boot nicht mehr da waren. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 9.000 Euro. Bei dem Boot handelt es sich um ein weißes Sportboot der Marke FINN mit der Aufschrift 415 Family mit einem Steuerstand. Es ist mit einem Motor der Marke Suzuki ausgestattet. Der Bootanahänger ist von der Marke Wick und mit zwei Winden ausgestattet. Wer im Zusammenhang mit dem Diebstahl verdächtigen Beobachtungen gemacht hat und / oder Angaben zum Verbleib des Bootes und des Anhängers machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051-60640 in Verbindung zu setzen.

