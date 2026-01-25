POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag 23.01.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 25.01.2026, 12:00 Uhr

Polizeiinspektion Celle

Celle - Schlägerei am Bahnhofsvorplatz

Am Freitagnachmittag gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, in denen eine körperliche Auseinandersetzung von mehreren Personen am Celler Bahnhof gemeldet wurde. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es zuvor zwischen drei Personen einen verbalen Streit gab, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Einer der Tatverdächtigen flüchtete zunächst stark blutend von der Tatörtlichkeit, konnte jedoch im Rahmen der Nahbereichsfahndung im örtlichen Triftpark angetroffen werden. Der andere Tatverdächtige wurde zunächst von der Polizei in Gewahrsam genommen, jedoch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wieder entlassen. Der geflüchtete Tatverdächtige wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen zur ambulanten Behandlung in das nahegelegene Krankenhaus verbracht. Die Polizei ermittelt hinsichtlich einer wechselseitigen (gefährlichen) Körperverletzung und Beleidigung. Die Tatverdächtigen sind zwischen 18 und 19 Jahre alt.

Celle - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagvormittag wurde durch eine Streife im Ortsteil Boye ein 48jähriger Celler mit seinem PKW Peugeot angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte der Fahrer keinen Führerschein vorlegen. Der Grund hierfür wurde nach einer Überprüfung deutlich - die Fahrerlaubnis wurde bereits vor vielen Jahren entzogen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Celle - Personen auf Eisflächen

Im Laufe des Samstages wurden in mehreren Fällen Personen auf Eisflächen gemeldet. Streifenwagen rückten 3-mal in den Schlosspark und einmal zum Waldsee in Klein Hehlen aus. Jeweils befanden sich Menschen verschiedener Altersklassen auf dem Eis. Zu Unglücksfällen kam es glücklicherweise nicht, jedoch wurden die Personen eindringlich auf die Gefahren hingewiesen und aufgefordert das Eis zu verlassen. Trotz frostiger Temperaturen ist das Eis auf Seen, Teichen und Flüssen momentan nicht überall stabil genug. Die Tragfähigkeit kann stark variieren und ist von außen oft nicht erkennbar. Polizei und Feuerwehr warnen daher erneut eindringlich vor dem Betreten von Eisflächen. Insbesondere Kinder und Jugendliche unterschätzen häufig die Gefahr. Schon wenige Schritte können ausreichen, um einzubrechen und in lebensbedrohliche Situationen zu geraten. Betreten Sie also keine zugefrorenen Gewässer, solange diese nicht ausdrücklich freigegeben sind und sprechen Sie mit ihren Kindern über die Gefahren.

Celle - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Unbekannte Täter lösten in der Nacht vom Samstag auf Sonntag eine Waschbetonplatte von einem Zaun im Bereich Celler Straße / Hustedter Weg in Groß Hehlen und legten diese auf der Fahrbahn der B 3 ab. Nachdem es den ersten Fahrzeugführenden noch gelungen war, an dem Hindernis vorbeizufahren, kam es im weiteren Verlauf gegen 03:55 Uhr zu einem Kontakt zwischen einem Pkw und der Betonplatte. Ob am Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht bekannt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Celle unter 05141-277 0 in Verbindung zu setzen.

