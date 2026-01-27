PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Großbrand in Eicklingen

Eicklingen (ots)

Heute Morgen ist es in Eicklingen zu einem Großbrand gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer am Morgen gegen 05:00 Uhr in einer Halle auf dem Gelände einer Recycling-Firma im Ludwig-Erhard-Ring aus. Mitarbeitende der Firma hatten das Feuer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden und aus Celle waren mit rund 160 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Weitere Gebäude waren von dem Brand nicht betroffen. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden vorsorglich aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten, eine Gefahr für die Bevölkerung bestand allerdings nicht. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Nachmittagsstunden an. Die Schadenshöhe liegt vermutlich im siebenstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

