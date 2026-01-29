PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall ohne Verletzte

Bergen (ots)

Gestern Morgen (28.01.2026) hat sich in Bergen ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 44-Jährige befuhr gegen 08:00 Uhr mit ihrem VW die Bahnhofstraße in Bergen. Hier kam sie in Höhe der Hausnummer 24 aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort am Fahrbahnrand geparkten Ford. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Höhe ist noch nicht bekannt. Beide Autos waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

