POL-CE: Verkehrsunfall ohne Verletzte

Eicklingen (ots) - Heute Morgen ist es in Eicklingen zu einem Großbrand gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer am Morgen gegen 05:00 Uhr in einer Halle auf dem Gelände einer Recycling-Firma im Ludwig-Erhard-Ring aus. Mitarbeitende der Firma hatten das Feuer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden und aus Celle waren mit rund 160 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Weitere Gebäude waren von dem ...

mehr