Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht

Gockenholz (ots)

Gestern Morgen (27.01.2026) ist es in Gockenolz zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr vermutlich mit einem größeren Fahrzeug den Alvernschen Weg in Gockenholz. In Höhe der Einmündung zum Kirchweg kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Straßenlaterne und einen Grundstückszaun. Der Fahrer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Laterne und der Zaun wurden bei dem Unfall beschädigt, die Schadenshöhe liegt bei zirka 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05145-284210 in Verbindung zu setzen.

