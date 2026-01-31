POL-CE: Absperrungen und Räumungen bezüglich polizeilicher Maßnahmen
Wienhausen, Landkreis Celle (ots)
Derzeit laufen in der Stettiner Straße polizeilichen Maßnahmen. Der mögliche Gefahrenbereich ist abgesperrt, eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Die Bürger werden gebeten, den genannten Bereich nicht aufzusuchen. Es wird nachberichtet.
