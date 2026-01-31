PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Absperrungen und Räumungen bezüglich polizeilicher Maßnahmen

Wienhausen, Landkreis Celle (ots)

Derzeit laufen in der Stettiner Straße polizeilichen Maßnahmen. Der mögliche Gefahrenbereich ist abgesperrt, eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Die Bürger werden gebeten, den genannten Bereich nicht aufzusuchen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

  • 30.01.2026 – 07:59

    POL-CE: Missglückter PKW-Diebstahl, PKW und Garage beschädigt

    Eschede (Landkreis Celle) (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29.01.2026) kam es in Eschede in der Rebberlaher Straße zu einem versuchten PKW-Diebstahl in einer Garage. Der unbekannte Täter gelangte zunächst durch eine Seitentür in die Garage und konnte den dort abgestellten BMW öffnen. Bei dem anschließenden Versuch das Garagentor mit Gewalt zu ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 07:37

    POL-CE: Verkehrsunfallflucht mit Radfahrer - Zeugen gesucht

    Celle (ots) - Am Donnerstag, den 29.01.2026 um 13:52 Uhr kam es im Kreisverkehr beim Combimarkt an der Trüllerstraße in Celle zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer überquerte die Trüllerstraße vorschriftsmäßig auf dem dafür vorgesehenen Überweg, als ein PKW plötzlich auf den Überweg fuhr. Der Radfahrer musst eine Vollbremsung machen und stürzte dabei auf die Seite. Er wurde leicht ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 09:21

    POL-CE: Verkehrsunfall ohne Verletzte

    Bergen (ots) - Gestern Morgen (28.01.2026) hat sich in Bergen ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 44-Jährige befuhr gegen 08:00 Uhr mit ihrem VW die Bahnhofstraße in Bergen. Hier kam sie in Höhe der Hausnummer 24 aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort am Fahrbahnrand geparkten Ford. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Höhe ist noch nicht ...

    mehr
