Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Missglückter PKW-Diebstahl, PKW und Garage beschädigt

Eschede (Landkreis Celle) (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29.01.2026) kam es in Eschede in der Rebberlaher Straße zu einem versuchten PKW-Diebstahl in einer Garage. Der unbekannte Täter gelangte zunächst durch eine Seitentür in die Garage und konnte den dort abgestellten BMW öffnen. Bei dem anschließenden Versuch das Garagentor mit Gewalt zu öffnen, beschädigte der Täter vermutlich eine Feder am Garagentor, welche gegen den PKW katapultiert wurde. Der PKW wurde dabei beschädigt. Das Garagentor verklemmt sich und konnte nicht mehr geöffnet werden. Vermutlich ließ der Täter daraufhin von dem Diebstahl ab und floh. Spuren wurden vor Ort gesichert. Es entstand Sachschaden am PKW und dem Garagentor in Höhe von ca. 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kristina Ommen
Telefon: 05141-277-104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

