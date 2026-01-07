Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW auf der A57

Sonsbeck

Mittwoch, 07.01.2026, 19:29 Uhr, Einsatz 003/2026 - Bei einem Verkehrsunfall auf der A57 wurden die vier Insassen eines PKW leicht verletzt. Die Einheit Sonsbeck sicherte die Einsatzstelle ab.

Am Mittwochabend wurde die Einheit Sonsbeck gemeinsam mit dem Rettungsdienst der Rettungswachen Xanten und Alpen auf die A57 in Fahrtrichtung Niederlande gerufen. Dort war es aus unbekannter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW gekommen.

Der mit vier Personen - zwei Erwachsenen und zwei kleinen Kindern - besetzte PKW befand sich unterhalb der Fahrbahn in der Autobahnböschung. Der mit einem Fahrer besetzte LKW hatte einige hundert Meter weiter auf dem Standstreifen gehalten.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte hatten alle Personen ihre Fahrzeuge verlassen und waren ansprechbar. Ein Ersthelfer hatte angehalten und sein Fahrzeug angesichts der winterlichen Witterung zum Aufwärmen der Kinder zur Verfügung gestellt.

Die Feuerwehr Sonsbeck sicherte die Einsatzstelle ab, hierzu wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt, und leuchtete diese aus. Die betroffene Familie wurde durch einen Notfallsanitäter der Feuerwehr einer ersten Sichtung unterzogen und anschließend den zwischenzeitlich eingetroffenen Kräften des Rettungsdienstes zur weiteren Versorgung übergeben.

Die vier Insassen des PKW wurden mit zwei Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Nach dem Abtransport der Familie wurde die Absicherung der Feuerwehr zurückgenommen und die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben. Der Einsatz der Feuerwehr Sonsbeck war um 20:51 Uhr beendet.

Die Einheit Sonsbeck war mit 35 Einsatzkräften und der Rettungsdienst des Kreises Wesel mit zwei RTW und einem NEF an der Einsatzstelle tätig. Ein dritter RTW aus Kevelaer wurde nicht mehr benötigt und konnte die Einsatzfahrt abbrechen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell