Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Absicherung einer Einsatzstelle auf der A57

Sonsbeck (ots)

Samstag, 03.01.2026, 20:47 Uhr, Einsatz 001/2026 - Bei einem Verkehrsunfall auf der A57 wurde eine Person verletzt. Die Einheit Sonsbeck sicherte zur Unterstützung des Rettungsdienst die Einsatzstelle ab.

Am Samstagabend kam es auf der A57 in Fahrtrichtung Niederlande zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW, bei dem der Fahrer verletzt wurde. Der Rettungsdienst aus Xanten wurde von der Einheit Sonsbeck unterstützt, indem die Feuerwehr die Einsatzstelle gegen den auf der Autobahn fließenden Verkehr absicherte und ausleuchtete.

Nach der Versorgung der verletzten Person und dem Transport in ein örtliches Krankenhaus wurde die Absicherung zurückgenommen und die Unfallstelle an die Autobahnpolizei übergeben. Die Einheit Sonsbeck war mit 17 Einsatzkräften für ca. anderthalb Stunden im Einsatz.

