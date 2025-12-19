Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall

Sonsbeck (ots)

Freitag, 19.12.2025, 15:21 Uhr, Einsatz 096/2025 - Bei einem Verkehrsunfall auf der Balberger Straße wurde eine Person verletzt. Die Einheit Sonsbeck streute ausgelaufene Betriebsmittel ab.

Am Freitagnachmittag erfolgte die Alarmierung der Einheit Sonsbeck mit dem Stichwort "CRBN2 - Auslaufende Betriebsmittel": Im Kreuzungsbereich aus Balberger Straße, Uedemerbrucher Straße und Haagscher Straße war es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Klein-LKW-Gespann, welches Golfkarts transportiere, und einem PKW gekommen. Der PKW kollidierte in der Folge noch mit einem Verkehrsschild und kam in einer angrenzenden Wiese zu stehen.

Die Fahrerin des Kleinwagens wurde bei dem Unfall verletzt, vom Rettungsdienst an der Einsatzstelle versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Sonsbeck sicherten die Einsatzstelle ab, klemmten die Batterien der Unfallfahrzeuge ab und streuten ausgelaufene Betriebsmittel ab. Außerdem wurde das Abschleppunternehmen bei der Bergung des LKW-Gespanns durch die Bereitstellung von Werkzeug unterstützt.

Der Einsatz von 12 Einsatzkräften der Feuerwehr war nach rund 90 Minuten beendet. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell