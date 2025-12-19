PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall

FW Sonsbeck: Auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Sonsbeck (ots)

Freitag, 19.12.2025, 15:21 Uhr, Einsatz 096/2025 - Bei einem Verkehrsunfall auf der Balberger Straße wurde eine Person verletzt. Die Einheit Sonsbeck streute ausgelaufene Betriebsmittel ab.

Am Freitagnachmittag erfolgte die Alarmierung der Einheit Sonsbeck mit dem Stichwort "CRBN2 - Auslaufende Betriebsmittel": Im Kreuzungsbereich aus Balberger Straße, Uedemerbrucher Straße und Haagscher Straße war es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Klein-LKW-Gespann, welches Golfkarts transportiere, und einem PKW gekommen. Der PKW kollidierte in der Folge noch mit einem Verkehrsschild und kam in einer angrenzenden Wiese zu stehen.

Die Fahrerin des Kleinwagens wurde bei dem Unfall verletzt, vom Rettungsdienst an der Einsatzstelle versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Sonsbeck sicherten die Einsatzstelle ab, klemmten die Batterien der Unfallfahrzeuge ab und streuten ausgelaufene Betriebsmittel ab. Außerdem wurde das Abschleppunternehmen bei der Bergung des LKW-Gespanns durch die Bereitstellung von Werkzeug unterstützt.

Der Einsatz von 12 Einsatzkräften der Feuerwehr war nach rund 90 Minuten beendet. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Lars Rübekeil
E-Mail: presse@feuerwehr-sonsbeck.de
http://www.feuerwehr-sonsbeck.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren