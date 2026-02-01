Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag 30.01.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 01.02.2026, 12:00 Uhr

Stadt Celle und Landkreis Celle (ots)

Autofahrt unter dem Einfluss mehrerer Betäubungsmittel Im Stadtgebiet Celle kontrollierten Polizeibeamte in der Nacht zu Samstag einen 24-jährigen Mann, der zuvor mit einem Kraftfahrzeug am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Kokain, Amphetamin sowie THC. Der Konsum wurde im Nachgang auf Nachfrage eingeräumt. Die Weiterfahrt wurde dem Mann daraufhin untersagt und der Führerschein wurde sichergestellt. Weiterhin wurde gegen den jungen Mann ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahrt mit Unfallwagen unterbunden

Altencelle - Im Ortsteil Altencelle kontrollierten Polizeibeamte am Vormittag des 31.01.2026 einen Pkw, der massive Unfallschäden aufwies und nicht mehr verkehrstauglich erschien. Der Verkehrsunfall, aus dem die Schäden stammten, wurde bereits ordnungsgemäß aufgenommen. Bereits während die Beamten der 26-jährigen Fahrzeugführerin aus Celle das Anhaltesignal gaben, klappte die Motorhaube des Pkw nach oben auf die Windschutzscheibe, sodass die Fahrzeugführerin nichts mehr sehen konnte und zum Anhalten gezwungen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Pkw wurde abgeschleppt. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei appelliert an dieser Stelle dringend daran, nicht mit erheblich beschädigten Kraftfahrzeugen am Straßenverkehr teilzunehmen.

Nach Körperverletzung in die psychiatrische Klinik Neuenhäusen - Am 31.01.2026 gegen 12:30 Uhr griff ein im psychischen Ausnahmezustand handelnder 33-jähriger Celler seine ehemalige Betreuerin an. Er spuckte sie an und schlug ihr ins Gesicht. Als der 45-jährige Begleiter des 49-jährigen Opfers eingriff, schlug der Aggressor auch diesem ins Gesicht. Da sich der Angreifer auch nach Eintreffen der Polizei weiterhin aggressiv gegenüber der Frau verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen und der örtlichen psychiatrischen Klinik zugeführt.

Stationäre Verkehrskontrolle an Hauptverkehrsachse Westercelle- In der Nacht zu Sonntag wurde durch Polizeibeamte eine stationäre Verkehrskontrolle im Ortsteil Westercelle durchgeführt. Hier wurden insgesamt 29 Fahrzeuge kontrolliert. Eine weibliche Fahrzeugführerin räumte im Rahmen der Kontrolle den Konsum von mehreren Gläsern Wein ein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Gegen die Dame wird nun ein entsprechenden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren geführt und eine Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt.

Notorische Zigarettendiebin

Heese/ Neuenhäusen- Am Samstagnachmittag begibt sich eine Frau in einen Supermarkt im Ortsteil Heese und entwendet eine Schachtel Zigaretten. Hier kann sie von dem Mitarbeiter, welcher sie beobachtet hat, nicht mehr aufgehalten werden. Die Täterin kehrt zu einem späteren Zeitpunkt zu dem Supermarkt zurück. Hier wird durch den Mitarbeiter die Polizei informiert. Diebesgut kann nicht mehr aufgefunden werden. Am Samstagabend begibt sich dieselbe Frau in einen Supermarkt im Ortsteil Neuenhäusen und entwendet hier ebenfalls eine Schachtel Zigaretten. Hier wird sie von dem Ladendetektiv vor dem Verlassen des Ladens angesprochen. Anschließend wird die Polizei informiert. Gegen die Dame werden zwei Verfahren wegen Diebstahls, sowie zwei Verfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet, da in beiden Supermärkten ein Hausverbot für sie bestand.

Verkehrsunfälle aufgrund von Straßenglätte Bergen- Am Samstag kam es aufgrund von Straßenglätte zu zwei Verkehrsunfällen auf der B3 zwischen Bergen und Offen. Um ca. 11:21 Uhr befuhr eine 33-jährige Frau mit einem PKW Renault Clio die Strecke in Richtung Offen und kam aufgrund der winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin wurde verletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Um ca. 15:08 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau mit einem PKW VW Golf die B3 von Offen in Richtung Bergen und kam ebenfalls nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin wurde aufgrund ihrer Verletzungen ebenfalls in Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahmen wurde die B3 zwischen Offen und Bollersen vorübergehend voll gesperrt. Zur Glättebekämpfung ist der Streckenabschnitt durch die Straßenmeisterei geräumt und abgestreut worden.

