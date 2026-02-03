Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht in der Elwerathstraße - Zeugen gesucht

Nienhagen (Landkreis Celle) (ots)

Am Freitag, den 30.01.2026 kam es gegen 06:50 Uhr in der Elwerathstraße zwischen Nienhagen und Ehlershausen zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein LKW der Firma "Penny" befuhr die Elwerathstraße in Fahrtrichtung Nienhagen als ihm ein dunkler PKW (vermutlich SUV oder Kastenwagen) mittig auf der Fahrbahn entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der LKW-Fahrer ausweichen und kam dabei von der Fahrbahn an und und beschädigte zwei Leitpfosten. Ein Abschleppunternehmen musste den LKW im Anschluss bergen, der Fahrer blieb unverletzt. Sachdienliche Hinweise zum dem dunklen PKW der von Nienhagen in Fahrtrichtung Ehlershausen unterwegs war nimmt die Polizeidienststelle in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144/49546-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell