POL-CE: Verkehrsunfallflucht in Wietze - Zeugen gesucht

Wietze (ots)

Am Montag, den 02.02.2026, kam es in der Zeit von 08:45 Uhr bis 16:45 Uhr in der Raffineriestraße 39 in 29323 Wietze, im Bereich der Linkskurve, zu einer Beschädigung an einem geparkten PKW der Marke Seat. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren durch einen bislang unbekannten PKW beschädigt. Der Unfallverursacher befuhr die Raffeneriestraße vermutlich aus Fahrtrichtung Friedrich-Hoffmann-Straße in Richtung Heidweg. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Wietze unter der Telefonnummer 05146/986230 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Pressestelle
Telefon: 05141-277-106
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

