FW Alpen: Person in Wohnung
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H2
Meldebild: Person in Wohnung
Datum: 15.01.2026
Uhrzeit: 02:36 Uhr
Einsatzort: Rathausstraße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Eine Person war in ihrer Wohnung gestürzt und benötigte medizinische Hilfe. Mit Hilfe eines Ersatzschlüssels verschafften die Einsatzkräfte sich Zugang zur Wohneinheit. Anschließend konnte die Person an den Rettungsdienst übergeben werden.
