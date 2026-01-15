PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Person in Wohnung

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H2

Meldebild: Person in Wohnung

Datum: 15.01.2026

Uhrzeit: 02:36 Uhr

Einsatzort: Rathausstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Eine Person war in ihrer Wohnung gestürzt und benötigte medizinische Hilfe. Mit Hilfe eines Ersatzschlüssels verschafften die Einsatzkräfte sich Zugang zur Wohneinheit. Anschließend konnte die Person an den Rettungsdienst übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

