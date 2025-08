POL-DN: Erneute Diebstähle auf Friedhöfen - Die Polizei sucht Zeugen

Merzenich (ots) - Nach einem Zusammenstoß mit einem PKW in der Gartenstraße ließ der Unfallverursacher am Sonntagmorgen (03.08.2025) gegen 11:00 Uhr das von ihm genutzte Kleinkraftrad an der Unfallstelle zurück und konnte zunächst unerkannt flüchten. Mit dem Schrecken davon gekommen ist die 39-jährige Fahrerin eines PKW aus Merzenich als sie zur Unfallzeit mit ...

mehr