Polizeiinspektion Celle

POL-CE: LKW-Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrer; L 281, Südheide

Gemeinde Südheide, LK Celle (ots)

Am Do., 05.02.2026, 14.20 h, kam der Fahrer eines LKW mit Auflieger auf der L281, aus Eschede in Richtung Oldendorf fahrend, bei winterglatter Fahrbahn im Bereich einer Kurve ins Rutschen und von der Straße ab. Das Kfz prallte mit dem Führerhaus rechtsseitig gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wird hierbei leicht verletzt und wurde per RTW ins AKH verbracht. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Seitenrand geborgen werden. Es ist mit einem Sachschaden von über 20.000 EUR zu rechnen.

