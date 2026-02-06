PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: LKW-Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrer; L 281, Südheide

Gemeinde Südheide, LK Celle (ots)

Am Do., 05.02.2026, 14.20 h, kam der Fahrer eines LKW mit Auflieger auf der L281, aus Eschede in Richtung Oldendorf fahrend, bei winterglatter Fahrbahn im Bereich einer Kurve ins Rutschen und von der Straße ab. Das Kfz prallte mit dem Führerhaus rechtsseitig gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wird hierbei leicht verletzt und wurde per RTW ins AKH verbracht. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Seitenrand geborgen werden. Es ist mit einem Sachschaden von über 20.000 EUR zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Pressestelle
Telefon: 05141/277-105
E-Mail: pressestelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

  • 05.02.2026 – 07:46

    POL-CE: Gefährliche Körperverletzung am Celler Schloßplatz- Zeugen gesucht-

    29221 Celle (ots) - Wie gestern Abend polizeilich bekannt wurde, kam es am 04.02.26, gegen 13.20 Uhr, im Bereich der Bushaltestellen am Schloßplatz zu einer Auseinandersetzung, an der mehrere Personen beteiligt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 19-jähriger von mehreren jungen Männern beleidigt, geschlagen und getreten. Das Opfer erlitt leichte ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 13:46

    POL-CE: Verkehrsunfallflucht in Wietze - Zeugen gesucht

    Wietze (ots) - Am Montag, den 02.02.2026, kam es in der Zeit von 08:45 Uhr bis 16:45 Uhr in der Raffineriestraße 39 in 29323 Wietze, im Bereich der Linkskurve, zu einer Beschädigung an einem geparkten PKW der Marke Seat. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren durch einen bislang unbekannten PKW beschädigt. Der Unfallverursacher befuhr die ...

    mehr
