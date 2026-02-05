PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CE: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden in Winsen (Aller)am 05.02.2026,um 07:37 Uhr -Zeugen gesucht-

Winsen (Aller) (ots)

Am Donnerstag, 05.02.2026,um 07:37 Uhr, kam es auf der L 180 zwischen Bostelberg und Westohe zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die beide Kfz berührten sich im Begegnungsverkehr. Einer der Beteiligten fuhr mit seinem weißen Transporter weiter, ohne am Unfallort zu verbleiben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die nach Angaben eines der Beteiligten den Unfallhergang beobachtet haben könnten. Einer dieser möglichen Zeugen fuhr mit einem grünen Traktor der Marke Fendt auf der L180, der andere Zeuge mit einem silberfarbenen Skoda Superb.

Hinweise bitte an die Polizei in Wietze unter Tel. 05146-986230.

