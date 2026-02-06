Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erneut falscher Mitarbeiter von Energieanbietern in Freden unterwegs

Hildesheim (ots)

Freden (neu) - Wie bereits gestern berichtet, kam es erneut zu mehreren Vorfällen, in denen eine männliche Person vorgab vom Energieunternehmen EON / ÜWL zu sein und vorhabe die Stromzähler abzulesen. Er verschaffte sich auf diese Weise Zutritt zu den Wohnungen und wie jetzt erst bekannt wurde, auch zu Entwendungsschäden.

Am 06.02.2026, gegen 13:30 Uhr, klingelte ein Mann in der Steinkampstraße bei einer 83-Jährigen, gab vor vom Überlandwerk Leinetal zu sein und den Stromzähler ablesen zu müssen. Hierzu habe er einen Ausweis auf seinem Handy vorgezeigt. Nach dem Ablesen des Stromzählers habe der Mann gefragt, ob er noch die restlichen Räume in Augenschein nehmen könne, um die Thermostate an den Heizkörpern zu überprüfen. In einem unbeobachteten Moment begab sich der Mann unter dem Vorwand sein Handy vergessen zu haben alleine in das Obergeschoss. Hier entwendete er offensichtlich Goldmünzen und -schmuck im Wert von geschätzt 3.300 Euro.

Weiterhin wurde nunmehr ein weiterer Diebstahl noch vom Vortag bekannt. Am 05.02.2026, gegen 18:00 Uhr, klingelte ein Mann bei einem 79-Jährigen im Wanneweg. Der Mann wäre von EON müsse aufgrund eines überhöhten Stromverbrauchs den Stromzähler ablesen. Der 79-Jährige ließ den Mann ins Haus, führte ihn in den Keller und stellte anschließend fest, dass eine Geldbörse mit 60 Euro Bargeld fehlte.

In beiden Fällen und auch in den weiteren Meldungen vom Vortag wird der Mann ähnlich beschrieben, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass es sich um ein und die gleiche Person handelt. Zur Beschreibung der Person: Ca. 170-175 cm groß, ca. 20-30 Jahre alt, südländisches Aussehen, schlanke Statur.

Die Polizei Alfeld erbittet Hinweise (unter Tel. 05181/8073-0) und hat zu den vorliegenden Fällen folgende Fragen:

- Wer kann Hinweise zur beschriebenen Person geben? - Wurden Kraftfahrzeuge in diesem Zusammenhang bemerkt? - Wurden Schmuck oder andere Wertsachen zum Kauf angeboten? - Gibt es Kameraufzeichnungen von der Person bspw. in Hauseingängen? - Kam es zu weiteren Taten? - Gibt es Hinweise auf Mittäter / weitere verdächtige Personen?

