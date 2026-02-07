Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitsmessung in Garbolzum (Gem. Schellerten)

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN/GARBOLZUM (erb). Am Samstagnachmittag, dem 7. Februar 2026, überprüfte die Polizei Bad Salzdetfurth die Einhaltung des innerörtlichen Tempolimits in der Braunschweiger Straße (Bundesstraße 1) im Schellerter Ortsteil Garbolzum.

Im Rahmen der Geschwindigkeitskontrolle wurden insgesamt zwölf Fahrzeugführer festgestellt, die bei zulässigen 50 km/h mit mehr als 65 km/h unterwegs waren.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 87 km/h. Eine derartige Geschwindigkeitsüberschreitung zieht in der Regel ein Bußgeld von 260 Euro nach sich. Zudem sind zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot vorgesehen.

Überhöhte Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den Hauptursachen von schweren Verkehrsunfällen. Aus diesem Grund wird die Polizei Bad Salzdetfurth auch künftig Geschwindigkeitskontrollen an wechselnden Örtlichkeiten durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell