Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Cannabis am Steuer

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / WESSELN (erb). In der Nacht von Freitag auf Samstag, 07. Februar 2026, beendete eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth eine mutmaßliche Drogenfahrt.

Gegen 02:55 Uhr kontrollierten die Beamten in der Straße "Steinbeek" im Bad Salzdetfurther Ortsteil Wesseln einen VW Polo. Bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer ergab sich der Verdacht, dass er zuvor berauschende Mittel zu sich genommen hatte. Ein vor Ort durchgeführter Urintest bestätigte diesen Verdacht, da er positiv auf THC, eine psychoaktive Substanz aus der Cannabispflanze, reagierte.

Darüber hinaus zeigte der Autofahrer, der sich noch in der Probezeit befindet, deutliche Ausfallerscheinungen. Es besteht somit Grund zur Annahme einer strafbewehrten relativen Fahruntüchtigkeit.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Strafverfahren gemäß § 316 StGB ein, untersagten die Weiterfahrt und brachten den Beschuldigten zu einer Polizeidienststelle. Dort wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Der Gesetzgeber sieht für eine solche Tat eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr vor. Die Ermittlungen dauern an; das Ergebnis der Blutuntersuchung liegt derzeit noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

