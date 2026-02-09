POL-HI: Unfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf
Hildesheim (ots)
Alfeld (neu) - In der Straße Rudolf-Virchow-Str. / Albert-Schweitzer-Str. wurde durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher/-in ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw-Anhänger touchiert. Es entstand leichter Sachschaden an der Plastikschutzabdeckung für das Rad. Der oder die Unfallverursacher/-in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell