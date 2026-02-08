Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autobahnpolizei stoppt alkoholisierten Fahrzeugführer im Hildesheimer Stadtgebiet

Hildesheim (ots)

Hildesheim - (zie) Am Sonntagmorgen, 08.02.2026 gegen 03:00 Uhr wird eine Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Hildesheim an der Kreuzung Schuhstraße / Zingel auf einen Transporter aufmerksam, welcher nach links in die Straße Zingel abbiegt und hierbei auf die Gegenfahrbahn fährt. Nachdem der 56-jährige Fahrzeugführer aus Sarstedt seinen Fehler bemerkt, steuert er den Transporter über die bauliche Fahrbahntrennung auf die richtige Fahrbahnseite. Bei einer anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers wird durch die Kollegen deutlich wahrnehmbarer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von über 1,40 Promille. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell