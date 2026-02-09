POL-HI: E-Scooter-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss gestoppt
Hildesheim (ots)
BOCKENEM (lud)
Am 09.02.2026, gegen 12:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth im Schlangenweg in 31167 Bockenem im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 46-jährigen E-Scooter-Fahrer.
Hierbei wurde anlässlich durchgeführter Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit festgestellt, dass der E-Scooter-Fahrer aus dem Stadtgebiet Kassel unter dem Einfluss von Cannabis stand, was dieser auch anschließend selbst bestätigte.
Schließlich wurde der 46-jährige Hesse zur Entnahme einer Blutprobe der Hildesheimer Polizeidienststelle zugeführt.
Gegen den 46-Jährigen wurde nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gem. § 24a StVG eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Seine Fahrt durfte er schlussendlich nicht fortsetzen.
