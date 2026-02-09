Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geldbörse beim Einkaufen gestohlen - Präventionstipps

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 07.02.2026 befand sich ein 82-jähriger Mann gegen 14:15 Uhr in einem Supermarkt in der Drispenstedter Straße in Hildesheim. Dort wurde er von einer unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt. Erst beim Bezahlvorgang an der Kasse bemerkte er den Verlust seines Portemonnaies. Der Senior vermutet, dass die Unbekannte im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnte.

Beschreibung der Dame:

- ca. 40 Jahre alt

- ca. 165cm groß

- mittlere bis kräftige Statur

- hellbraune bis blonde Haare

Zeugen, die zu dem Diebstahl oder der Dame Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Tipps:

- Ihre Taschen sollten immer geschlossen sein. Tragen Sie die Geldbörse in einer verschlossenen Innentasche.

- Seien Sie achtsam, wenn Sie angerempelt oder etwas gefragt werden.

- Lassen Sie Ihre Sachen nie unbeaufsichtigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell