POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 06.02.206

Schladen (ots)

Schwerer Verkehrsunfall

Schladen, Bundesstraße 82, 05.02.2025 gegen 08:00 Uhr

Ein 57-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die B82 von der A36 kommend in Richtung Isingerode und bog nach links in Richtung "Im Gewerbegebiet"/ L615 ab. Dabei stieß der Mann mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der 30-jährige Fahrer zog sich durch den Unfall leichte und der 57-Jährige schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte beide Männer zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum Wolfenbüttel. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

