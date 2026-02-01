Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 01.02.2026: Einbruch in Einfamilienhaus

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Erich-Ollenhauer-Straße, 31.01.2026, 17:00-21:30 Uhr

Die Abwesenheit der Bewohner des Einfamilienhauses am Samstagabend nutzten bislang unbekannte Täter, um sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses zu verschaffen. Durch die Einbrecher konnte Diebesgut im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet werden.

Die Polizei Salzgitter bittet um Hinweise oder mögliche Videoaufzeichnungen unter 05341/1897-0.

