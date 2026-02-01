POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 01.02.2026: Einbruch in Einfamilienhaus
Salzgitter (ots)
Salzgitter, Erich-Ollenhauer-Straße, 31.01.2026, 17:00-21:30 Uhr
Die Abwesenheit der Bewohner des Einfamilienhauses am Samstagabend nutzten bislang unbekannte Täter, um sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses zu verschaffen. Durch die Einbrecher konnte Diebesgut im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet werden.
Die Polizei Salzgitter bittet um Hinweise oder mögliche Videoaufzeichnungen unter 05341/1897-0.
Rückfragen bitte an:
Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiterin PK'in Spilker
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de
