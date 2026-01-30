Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 30.01.2026

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in das Bürgeramt der Stadt Wolfenbüttel

Wolfenbüttel, Stadtmarkt, 29.01.2026 von 18:00 Uhr bis 30.01.2026, 04:50 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft drang durch ein Fenster gewaltsam in das Bürgeramt der Stadt Wolfenbüttel ein. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Aktenschränke durchwühlt. Die Täterschaft suchte augenscheinlich nach Wertgegenständen. Die Polizei führte eine Spurensuche am Tatort durch und sicherte Beweismittel. Schließlich erbeutete die Täterschaft eine mittlere dreistellige Bargeldsumme. Der verursachte Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

