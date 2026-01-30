POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 30.01.2026
Wolfenbüttel (ots)
Einbruch in das Bürgeramt der Stadt Wolfenbüttel
Wolfenbüttel, Stadtmarkt, 29.01.2026 von 18:00 Uhr bis 30.01.2026, 04:50 Uhr
Eine unbekannte Täterschaft drang durch ein Fenster gewaltsam in das Bürgeramt der Stadt Wolfenbüttel ein. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Aktenschränke durchwühlt. Die Täterschaft suchte augenscheinlich nach Wertgegenständen. Die Polizei führte eine Spurensuche am Tatort durch und sicherte Beweismittel. Schließlich erbeutete die Täterschaft eine mittlere dreistellige Bargeldsumme. Der verursachte Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell