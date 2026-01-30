POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 30.01.2026

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 30.01.2026

Sickte (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs

Sickte, Bahnhofstraße, 29.01.2026 gegen 12:30 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 77-Jähriger mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Schöninger Straße, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit einem Poller und einem geparkten Pkw. Dieser wurde durch den Aufprall gegen das daneben geparkte Fahrzeug geschoben, sodass dieses wiederum gegen einen weiteren geparkten Pkw geschoben wurde. Bei dem Unfall verletzte sich niemand. Ursächlich war ein medizinischer Notfall bei dem 77-jährigen Fahrer. Dieser war vermutlich auf die Nichteinnahme von Medikamenten zurückzuführen. Der Fahrer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in das städtische Klinikum Braunschweig gebracht. Die Polizei leitete gegen den 77-Jährigen ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

