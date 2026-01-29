Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 29.01.2026

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfallflucht

Veltheim (Ohe), Kreuzung Schulenroder Straße / Neue Straße, 28.01.2026, gegen 13:30 Uhr

Eine 22-jährige Veltheimerin befuhr mit ihrem Pkw die Schulenroder Straße aus Richtung Klein Veltheim kommend in Richtung Veltheim (Ohe). An der Kreuzung Schulenroder Straße / Neue Straße bog sie nach links auf die Neue Straße ein. Plötzlich fuhr ihr ein Pkw auf, welcher vermutlich aus dem Stadtweg kam. Der/ die unbekannte Fahrer/-in setzte nach dem Zusammenstoß zurück, überholte die 22-Jährige und fuhr über die Neue Straße davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Pkw gehandelt haben, welcher durch den Unfall nun Beschädigungen an der Fahrzeugfront aufweist. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Cremlingen unter der Telefonnummer 05306 932230 entgegen.

