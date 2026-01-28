POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.01.2026.

Wolfenbüttel (ots) - Ein Unbekannter beleidigte, bedrohte und schlug einen Wolfenbütteler Wolfenbüttel, Einkaufszentrum Forum, Hinter der Bahn, 26.01.2026, zwischen 18:25 Uhr und 18:50 Uhr Ein unbekannter Täter beleidigte und bedrohte einen 40-jährigen Wolfenbütteler im Forum. Zudem ging der Täter auf den Mann zu und schlug diesem ins Gesicht. Außerdem trat der ...

mehr