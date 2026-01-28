POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.01.2026.
Salzgitter (ots)
Hochwertige Pkw waren Ziel der Täterschaft.
Salzgitter-Lichtenberg, Am Badeteich, 27.01.2026 gegen 01:40 Uhr.
Salzgitter, Lebenstedt, Feuerbachstraße, 27.01.2026 gegen 01:15 Uhr.
Die unbekannte Täterschaft entwendete zwei hochpreisige Fahrzeuge, die öffentlich zugänglich abgestellt waren. Der Sachschaden beträgt mindestens 130.000 Euro. Die Polizei kann aktuell keine Angaben machen, auf welche Weise sowohl der VW Tayron als auch VW Touareg entwendet wurden. Die Polizei in Salzgitter-Lebenstedt bittet unter der Telefonnummer 05341 1897-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.
