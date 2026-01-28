Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.01.2026.

Salzgitter (ots)

Täterschaft drang in einen Gewerbebetrieb ein.

Salzgitter-Bad, Bohlweg, 25.01.2026, 14:30 bis 26.01.2025, 08:00 Uhr.

Die Täterschaft wirkte gewaltsam auf die Haupteingangstür eines Gewerbebetriebes ein und konnte auf diese Weise die Räume betreten. Im weiteren Tatverlauf wurden zahlreiche Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter erbeuteten eine dreistellige Bargeldsumme und verursachten, durch das Aufhebeln der Tür bedingt, einen Schaden in einer mindestens vierstelligen Höhe. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 zu wenden.

