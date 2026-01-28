PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 28.01.2026: Verkehrsunfall in Mehrum - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Peine (ots)

Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kollidierte ein 24-Jähriger in Mehrum mit einem Container. Am 27.01.2025 gegen 09:00 Uhr befuhr der Mann in einem Mercedes die Straße Ackerköpfe, als er auf schneebedeckter Fahrbahn nach links von der Straße abkam. Dort kollidierte er frontal mit einem Container. Der Wagen wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden, der Fahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

