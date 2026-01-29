Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 29.01.2026

Wolfenbüttel (ots)

Mülltonne in Brand gesetzt

Wolfenbüttel, Kreuzstraße, 29.01.2026, gegen 04:00 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen setzte mutmaßlich eine unbekannte Täterschaft eine Papiertonne in Brand. Anwohner nahmen den Feuerschein wahr und informierten daraufhin die Feuerwehr. Der Brand beschädigte die angrenzende Hauswand, eine Straßenlaterne sowie eine weitere Mülltonne. In der Breiten Herzogstraße wurde kurz darauf ein weiterer Brand gemeldet. Hierbei handelte es sich jedoch lediglich um eine Ansammlung von Altpapier, welche in Brand gesetzt wurde. Durch die Feuerwehr konnten beide Brände gelöscht werden. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell