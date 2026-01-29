POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.01.2026.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.01.2026.

Salzgitter (ots)

Salzgitter-Thiede

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Polizei Thiede wurden in den vergangenen Wochen mehrere Vorfälle bekannt, bei denen es durch eine Gruppe von mutmaßlich vier Jugendlichen zu aggressivem Verhalten gekommen sein soll. Betroffen waren in Thiede unter anderem Bereiche der Tonkuhle sowie der Bereich Hagenholz. Die Hinweise ergaben sich aus Gesprächen mit Anwohnerinnen und Anwohnern.

Nach derzeitigem Stand handelt es sich um wiederholte Ereignisse, bei denen Personen verbal angegangen, bedroht, beleidigt oder körperlich angegriffen wurden. In einem der gemeldeten Sachverhalte konnten die beteiligten Jugendlichen eindeutig festgestellt werden. In weiteren Fällen liegen bislang lediglich allgemeine Beschreibungen vor, sodass ergänzende Hinweise aus der Bevölkerung für die weiteren Ermittlungen erforderlich sind.

Personen, die Beobachtungen zu den genannten Vorfällen gemacht haben oder Angaben zu den beteiligten Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Thiede in Verbindung zu setzen. Hinweise werden dort persönlich oder telefonisch unter 05341 941730 entgegengenommen.

Sollten Bürgerinnen oder Bürger künftig Situationen erleben, die sie als belästigend empfinden oder bei denen sie selbst geschädigt werden, wird darum gebeten, unverzüglich die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen.

Die Polizei nimmt die Wahrnehmung eines verminderten Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung ernst und reagiert mit entsprechenden Maßnahmen. Hierzu zählen eine verstärkte polizeiliche Präsenz an den betroffenen Örtlichkeiten, präventive Ansprachen sowie das konsequente Verfolgen von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Zusätzlich findet ein regelmäßiger Austausch mit den örtlichen Schulen statt.

