POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 31.01.2026, 09:00 Uhr - 01.02.2026, 09:00 Uhr

Sachbeschädigung eines Garagentors.

Zeit: Freitag, 30.01.2026, 18:30 Uhr - Samstag, 31.01.2026, 08:30 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Walter-Flex-Weg.

Hergang: Im genannten Zeitraum verklebten bislang unbekannte Täter das Schloss der Garage eines 81-jährigen Geschädigten aus Salzgitter. Infolgedessen konnte das Garagentor nicht mehr geöffnet werden. Hinweise: Die Polizei Salzgitter-Bad bittet Personen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05341/825-0 zu melden.

Unerlaubtes Schrottsammeln.

Zeit: Samstag, 31.01.2026, 11:23 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Nord-Süd-Straße.

Hergang: Am Samstagvormittag fiel einer Polizeistreife aus Salzgitter-Bad ein Mercedes-Kleintransporter mit rumänischem Kennzeichen auf. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 30-jährige Fahrzeugführer aus Salzgitter als gewerblicher Schrottsammler Altmetall transportierte, ohne über die erforderlichen Genehmigungen und Erlaubnisse zu verfügen. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie eine Strafanzeige wegen beharrlicher Zuwiderhandlung gegen die Gewerbeordnung eingeleitet.

Starke Schneeverwehungen zwischen Steinlah und Haverlah.

Zeit: Sonntag, 01.02.2026, 00:04 Uhr - 07:30 Uhr.

Ort: 38275 Haverlah, K81.

Hergang: In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der K81 zwischen Haverlah und Steinlah zu starken Schneeverwehungen. Infolge dessen fuhren sich eine 54-jährige Fahrzeugführerin sowie ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit ihren Pkw fest. Nach knapp sieben Stunden konnte die Fahrbahn geräumt und die Fahrzeuge befreit werden. Aufgrund der weiterhin starken Schneeverwehungen sowie der begrenzten Räumkapazitäten bittet die Polizei darum, die K81 zu meiden und auf Alternativrouten auszuweichen.

