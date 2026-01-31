POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 31.01.2026:

Sickte (ots) - Gefährdung des Straßenverkehrs Sickte, Bahnhofstraße, 29.01.2026 gegen 12:30 Uhr Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 77-Jähriger mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Schöninger Straße, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit einem Poller und einem geparkten Pkw. Dieser wurde durch ...

mehr