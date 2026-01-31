POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 31.01.2026:
Salzgitter (ots)
Salzgitter, Salder, Weddemweg, 30.01.2026, 18:10 Uhr
Durch eine Streife der Polizei Salzgitter wurde am frühen Freitagabend ein 23-jähriger Fahrer eines Opel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den jungen Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.
