Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 05.02.2026: Streitigkeiten an Tankstelle - Fahrer ohne Führerschein

Peine (ots)

Gegen 21:00 Uhr am 04.02.2026 wurde die Polizei aus Vechelde zu einer Tankstelle in Lengede gerufen. Dort gebe es Streit zwischen einem 46-Jährigen und den Angestellten, da der Kunde gestürzt sei. Der Streit konnte schnell geschlichtet werden. Allerdings wirkte der Mann, der offenbar kurz zuvor zum Tanken auf das Gelände gefahren war, alkoholisiert. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er wohl auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen und zwei Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell