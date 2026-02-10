Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Minderjähriger fährt des Nachts quer durch Deutschland

Hildesheim (ots)

Seesen / BAB 7 (vol) - Am 10.02.2026, um kurz nach Mitternacht, befuhren Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim die BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel. Nahe der Anschlussstelle Seesen stellten sie einen Mercedes-Sprinter fest, welcher zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten wurde. Der Fahrzeugführer konnte sich nicht ausweisen und machte mündliche Angaben zu seiner Personalie. Die Polizeibeamten hatten jedoch Zweifel an den Aussagen des Fahrzeugführers und stellten weitere Nachforschungen an. Ihr Bauchgefühl sollte sie nicht täuschen: Die Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeugführer gerade einmal 16 Jahre alt ist. Der Sprinter, mit dem er unterwegs war, wurde ihm von einer Speditionsfirma aus Schleswig-Holstein für nächtliche Kurierfahrten zur Verfügung gestellt. Der 16-Jährige hatte dort seinen ersten Arbeitstag, nachdem er ein falsches Alter angegeben hat. Der Verantwortliche der Firma ließ sich weder einen Führerschein zeigen, noch überprüfte er ernsthaft das Alter des Bewerbers. Aus diesem Grund erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch der Junge wird sich wohl für seine Ausfahrt verantworten müssen. So oder so muss er aber noch zwei Jahre warten, bis er seinem Traumjob legal nachgehen kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell