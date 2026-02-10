Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnhausbrand in Alfeld - Ursache derzeit unbekannt

Hildesheim (ots)

ALFELD - (jpm) In der Nacht zu Dienstag, 10.02.2026, ist im Alfelder Ortsteil Eimsen ein Einfamilien-Reihenhaus durch einen Brand zerstört worden.

Das Feuer wurde gegen 03:20 Uhr von einem Mann aus der Nachbarschaft bemerkt, der anschließend einen Notruf absetzte. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge befand sich der mutmaßlich einzige Bewohner des betroffenen Wohnobjekts zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Alfeld und umliegender Ortschaften bekämpften die Flammen. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude konnte verhindert werden.

Zur genauen Schadenshöhe liegen momentan keine Angaben vor.

Die Brandursache ist bislang unklar. In diesem Zusammenhang hat die Polizei den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen aufgenommen

