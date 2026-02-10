PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnhausbrand in Alfeld - Ursache derzeit unbekannt

Hildesheim (ots)

ALFELD - (jpm) In der Nacht zu Dienstag, 10.02.2026, ist im Alfelder Ortsteil Eimsen ein Einfamilien-Reihenhaus durch einen Brand zerstört worden.

Das Feuer wurde gegen 03:20 Uhr von einem Mann aus der Nachbarschaft bemerkt, der anschließend einen Notruf absetzte. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge befand sich der mutmaßlich einzige Bewohner des betroffenen Wohnobjekts zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Alfeld und umliegender Ortschaften bekämpften die Flammen. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude konnte verhindert werden.

Zur genauen Schadenshöhe liegen momentan keine Angaben vor.

Die Brandursache ist bislang unklar. In diesem Zusammenhang hat die Polizei den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen aufgenommen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 05:09

    POL-HI: Minderjähriger fährt des Nachts quer durch Deutschland

    Hildesheim (ots) - Seesen / BAB 7 (vol) - Am 10.02.2026, um kurz nach Mitternacht, befuhren Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim die BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel. Nahe der Anschlussstelle Seesen stellten sie einen Mercedes-Sprinter fest, welcher zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten wurde. Der Fahrzeugführer konnte sich nicht ausweisen und machte mündliche Angaben zu seiner Personalie. Die Polizeibeamten ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 04:50

    POL-HI: Elze -Diebstahl einer Geldbörse / Zeugenaufruf-

    Hildesheim (ots) - (bru)Am 09.02.2026 wurde einer 81-jährigen Frau aus Springe während ihres Aufenthalts im Aldi-Markt Elze, Sehlder Straße, das Portemonnaie aus ihrer Handtasche entwendet. Die Tat ereignete sich gegen 15.30 Uhr. Der derzeit unbekannte Täter erbeutete Bargeld und diverse persönliche Papiere der Geschädigten. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 16:00

    POL-HI: E-Scooter-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss gestoppt

    Hildesheim (ots) - BOCKENEM (lud) Am 09.02.2026, gegen 12:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth im Schlangenweg in 31167 Bockenem im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 46-jährigen E-Scooter-Fahrer. Hierbei wurde anlässlich durchgeführter Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit festgestellt, dass der E-Scooter-Fahrer aus dem Stadtgebiet Kassel unter dem Einfluss von Cannabis stand, was dieser ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren