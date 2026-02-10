PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeuge findet männlichen Leichnam in der Leine in Alfeld

Hildesheim (ots)

ALFELD - HILDESHEIM - (jpm) Am gestrigen Montag, 09.02.2026, wurde in Alfeld gegen 17:15 Uhr von einem Zeugen die Leiche eines 36-jährigen Hildesheimers in der Leine gefunden.

Der Leichnam wurde im weiteren Verlauf von der Feuerwehr aus dem Fluss geborgen. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte sich bereits in den Abendstunden des 23. Januar eine Person aus dem Umfeld des Mannes bei der Hildesheimer Polizei gemeldet, nachdem der 36-Jährige zuvor mehrere Tage nicht gesehen worden war.

Im Zuge der daraufhin aufgenommenen Ermittlungen ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung des Mannes. Recherchen zu seinem möglichen Aufenthaltsort, im Rahmen derer unter anderem Kontaktadressen überprüft und Kontaktpersonen befragt wurden, verliefen ergebnislos.

Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die Umstände des Ablebens des 36-Jährigen zu untersuchen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren