Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sarstedt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (hil)- Am 10.02.2026, im Zeitraum von 15:20 Uhr bis 16:38 Uhr, kam es in Sarstedt in der Lönsstraße, Höhe Hausnummer 20, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der geschädigte PKW parkte ordnungsgemäß am Fahrbahnrand und ist am linken Außenspiegel durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der entstandene Schaden wird auf circa. 100 Euro geschätzt.

Hinweise zu einem Unfallflüchtigen liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen bezüglich eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort werden aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-985115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

