POL-HI: Verkehrsunfall auf der BAB 7 führt zu massiven Verkehrsbehinderungen

Hildesheim (ots)

BAB 7 / Harsum - (gle) - Am Mittwoch, den 11.02.2026, gegen 07:45 Uhr, kam es auf der BAB 7 in Richtung Kassel zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallort befand sich im Bereich eines Baustelleneinlaufes zwischen dem Autobahnparkplatz "An der Alpe" / West und der Autobahnanschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 76-Jähriger Fahrzeugführer eines PKW, Hyundai, Santa Fe, den Baustelleneinlauf im Bereich der Unfallstelle. In diesem Bereich ist der zweite Überholfahrstreifen mittels Baken abgesperrt. Auf einer Länge von ca. 100 Metern stieß der Fahrzeugführer mit diversen Baken zusammen.

Im weiteren Verlauf fuhr der 76-Jährige auf einen vorausfahrenden PKW, Dacia, auf, welcher von einem 42-Jährigen geführt wurde. Dieser wiederum wurde durch den Aufprall gegen die Außenschutzplanke geschleudert und kam quert zur Fahrbahn zum Stehen.

Beide Fahrzeuge waren in Folge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und blieben auf der Fahrbahn stehen. Der 76-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, musste jedoch vor Ort nicht behandelt werden.

Auf einer Länge von ca. 300 Metern entstand ein Trümmerfeld und aus den beteiligten Fahrzeugen liefen Betriebsstoffe aus. Hier durch war die BAB 7 im Bereich der Unfallstelle nicht mehr passierbar.

Gegen 08:00 Uhr musste die Richtungsfahrbahn vollgesperrt werden. Gegen 09:30 Uhr konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Um 10:00 Uhr wurden dann beide Fahrstreifen wieder freigegeben.

Es kommt aktuell noch, auch auf den Umleitungsstrecken, zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Neben der Autobahnpolizei Hildesheim waren auch die Autobahnmeisterei Hildesheim sowie zwei Bergungsunternehmen an der Unfallstelle eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell