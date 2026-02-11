PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der BAB 7 führt zu massiven Verkehrsbehinderungen

POL-HI: Verkehrsunfall auf der BAB 7 führt zu massiven Verkehrsbehinderungen
  • Bild-Infos
  • Download

Hildesheim (ots)

BAB 7 / Harsum - (gle) - Am Mittwoch, den 11.02.2026, gegen 07:45 Uhr, kam es auf der BAB 7 in Richtung Kassel zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallort befand sich im Bereich eines Baustelleneinlaufes zwischen dem Autobahnparkplatz "An der Alpe" / West und der Autobahnanschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 76-Jähriger Fahrzeugführer eines PKW, Hyundai, Santa Fe, den Baustelleneinlauf im Bereich der Unfallstelle. In diesem Bereich ist der zweite Überholfahrstreifen mittels Baken abgesperrt. Auf einer Länge von ca. 100 Metern stieß der Fahrzeugführer mit diversen Baken zusammen.

Im weiteren Verlauf fuhr der 76-Jährige auf einen vorausfahrenden PKW, Dacia, auf, welcher von einem 42-Jährigen geführt wurde. Dieser wiederum wurde durch den Aufprall gegen die Außenschutzplanke geschleudert und kam quert zur Fahrbahn zum Stehen.

Beide Fahrzeuge waren in Folge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und blieben auf der Fahrbahn stehen. Der 76-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, musste jedoch vor Ort nicht behandelt werden.

Auf einer Länge von ca. 300 Metern entstand ein Trümmerfeld und aus den beteiligten Fahrzeugen liefen Betriebsstoffe aus. Hier durch war die BAB 7 im Bereich der Unfallstelle nicht mehr passierbar.

Gegen 08:00 Uhr musste die Richtungsfahrbahn vollgesperrt werden. Gegen 09:30 Uhr konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Um 10:00 Uhr wurden dann beide Fahrstreifen wieder freigegeben.

Es kommt aktuell noch, auch auf den Umleitungsstrecken, zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Neben der Autobahnpolizei Hildesheim waren auch die Autobahnmeisterei Hildesheim sowie zwei Bergungsunternehmen an der Unfallstelle eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 09:08

    POL-HI: Sarstedt - Sachbeschädigung an Pkw / Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Sarstedt, Burgstraße (mak). Im Zeitraum vom 10.02.2026, ca. 22:00 Uhr, bis zum 11.02.2026, ca. 07:00 Uhr, kam es auf einem frei zugänglichen Parkplatz in der Burgstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Bei dem schwarzen Audi wurde durch den unbekannten Täter die Heckscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Der Schaden am ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 04:50

    POL-HI: Alfeld - Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

    Hildesheim (ots) - Alfeld (geb). Am Dienstag, 10.02.2026 zwischen 06:30 - 08:35 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Göttinger Straße in Fahrtrichtung Schlehbergring. Hierbei stieß er gegen den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten silbernen Opel Astra und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Entfernung/ der Verteilung der zerstörten Fahrzeugteile ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 21:29

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sarstedt - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (hil)- Am 10.02.2026, im Zeitraum von 15:20 Uhr bis 16:38 Uhr, kam es in Sarstedt in der Lönsstraße, Höhe Hausnummer 20, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte PKW parkte ordnungsgemäß am Fahrbahnrand und ist am linken Außenspiegel durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der entstandene Schaden wird auf circa. 100 Euro geschätzt. Hinweise zu einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren