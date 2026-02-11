PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schüsse lösen Polizeieinsatz aus

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 10.02.2026 werden am Nachmittag mindestens zwei Schussabgaben in der Feldmark von Alfeld, in der tagsüber auch Personen unterwegs sind, der Polizei mitgeteilt. Bei der Verifizierung des Sachverhaltes wird ein Jagdberechtigter angetroffen und ganzheitlich auf bestehende Pflichten in Bezug auf Nutzung und Aufbewahrung von Waffen und Munition überprüft. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat der Jäger an der Örtlichkeit legal Vögel bejagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

