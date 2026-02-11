Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schüsse lösen Polizeieinsatz aus

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 10.02.2026 werden am Nachmittag mindestens zwei Schussabgaben in der Feldmark von Alfeld, in der tagsüber auch Personen unterwegs sind, der Polizei mitgeteilt. Bei der Verifizierung des Sachverhaltes wird ein Jagdberechtigter angetroffen und ganzheitlich auf bestehende Pflichten in Bezug auf Nutzung und Aufbewahrung von Waffen und Munition überprüft. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat der Jäger an der Örtlichkeit legal Vögel bejagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell