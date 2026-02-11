PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugin zur einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Hildesheim (ots)

Bockenem (web) - Am heutigen Mittwoch, gegen 11:30 Uhr, kam es auf dem LIDL Parkplatz im Schlangenweg zu einer sogenannten "Verkehrsunfallflucht". Nach vorliegenden Erkenntnissen ist auf dem Parkplatz von einem Lkw die Bordsteinfassung eines Beetes beschädigt worden. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Lkw hatte sich laut einer Zeugin in diesem Beet festgefahren und wurde mit der Hilfe eines Radladers aus der Situation wieder befreit. Obwohl sichtbarer Schaden entstanden war entfernte sich der Lkw Fahrer vom Unfallort ohne seine Daten im LIDL Markt zu hinterlassen.

Die Zeugin machte eine Verantwortliche auf das Unfallgeschehen aufmerksam und konnte sogar das Kennzeichen des verursachenden LKW benennen. Leider wurde die Zeugin zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort angetroffen. Die Polizei bittet daher die Zeugin, sich bei der Polizei - Tel.: 05063-9010 - zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

