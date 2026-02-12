Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Tieren in Banteln - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze (gat) - In der Nacht von Dienstag, dem 10.02.2026, auf Mittwoch, dem 11.02.2026, zwischen 17:30 und 09:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter mehrere Tiere von einem privaten Gartengrundstück in Banteln. Das Grundstück ist am Fuß-/Radweg der Bundesstraße 3 nahe der Einmündung der Göttinger Straße gelegen. Insgesamt wurden acht Hasen, ein Huhn und ein Hahn aus ihren Gehegen entwendet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068-93380) in Verbindung zu setzen.

