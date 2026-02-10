PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: LKW-Unfall mit Vollsperrung der A65

A65/Landau (ots)

Die A65 ist zurzeit in Fahrtrichtung Karlsruhe auf Höhe der sogenannten "Hornbachspange" aufgrund eines Unfalls mit einem LKW vollgesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Der Verkehr der A65 wird an der "Hornbachspange" abgeleitet, die Auffahrt auf die A65 von Bornheim kommend ist zurzeit möglich. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Eichenlaub, PHK'in
Polizeiinspektion Edenkoben


Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

