Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: LKW-Unfall mit Vollsperrung der A65

Bild-Infos

Download

A65/Landau (ots)

Die A65 ist zurzeit in Fahrtrichtung Karlsruhe auf Höhe der sogenannten "Hornbachspange" aufgrund eines Unfalls mit einem LKW vollgesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Der Verkehr der A65 wird an der "Hornbachspange" abgeleitet, die Auffahrt auf die A65 von Bornheim kommend ist zurzeit möglich. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell