POL-PDLD: Bad Bergzabern - Schulwegüberwachung bei geänderter Verkehrsführung
Bad Bergzabern (ots)
Am heutigen Morgen wurde die Einhaltung der im Rahmen des Verkehrsversuchs in der Lessingstraße nochmalig geänderten Verkehrsführung überwacht. Hierbei wurden aufgrund des ersten Tages der Änderung noch keine gebührenpflichtigen Verwarnungen ausgesprochen. In der nächsten Zeit wird die Beachtung des Verkehrszeichens 267, welches jetzt ab der Sundahlstraße die Einfahrt in die Lessingstraße untersagt, weiter überwacht werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell