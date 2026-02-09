PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Schulwegüberwachung bei geänderter Verkehrsführung

Bad Bergzabern (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Einhaltung der im Rahmen des Verkehrsversuchs in der Lessingstraße nochmalig geänderten Verkehrsführung überwacht. Hierbei wurden aufgrund des ersten Tages der Änderung noch keine gebührenpflichtigen Verwarnungen ausgesprochen. In der nächsten Zeit wird die Beachtung des Verkehrszeichens 267, welches jetzt ab der Sundahlstraße die Einfahrt in die Lessingstraße untersagt, weiter überwacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 09.02.2026 – 15:00

    POL-PDLD: Neuburg - Trunkenheit im Verkehr

    Neuburg am Rhein (ots) - Sonntagnachmittag wurde eine 65-jährige Frau aus Karlsruhe kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Es folgte die Blutentnahme auf der Dienststelle. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Sie darf vorerst kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:33

    POL-PDLD: Landau - Fluchtversuch scheitert

    Landau (ots) - Am 08.02.2026 sollte gegen 20:30 Uhr der Fahrer eines Kleinkraftrades im Horstring in Landau einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Hierbei überfuhr dieser auch eine rote Ampel. Im weiteren Verlauf konnte der 32-Jährige gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen ...

    mehr
